حقيقة تسريب امتحان الكيمياء للصف الثانى الثانوى

متحان الأساسي المقرر عقده اليوم الأحد بصلة، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الالتفات لهذه التسريبات والالتزام بالامتحان المقرر على الطلاب اليوم.



حقيقة تسريب امتحان الكيمياء للصف الثاني الثانوي وقالت تتبع من يقوم بتداول الامتحانات على السوشيال ميديا لإا تخاذ الإجراءات القانونية معه، وأكدت أن هذه الغرفة على تواصل مستمر مع المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية طوال فترة الامتحان من الساعة التاسعة صياحًا حتى الرابعة عصرًا. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يوجد غرفة عمليات مركزية تعمل على

وأشارت الوزارة خلال بيان صحفي لها أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تعقد أون لاين على التابلت من المنزل بنظام "الأوبن بوك" وأن الوزارة قد لجأت للامتحانات المنزلية بسبب وجود أزمة كورونا الحالية، ويتم متابعة الطلاب إلكترونيًا من خلال أرقام "خدمة عملاء" تم تخصيصها من وزارة التربية والتعليم لكي يستخدمها الطالب حال وجود أي مشكلة أثناء الامتحان.

ووفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأيام الماضية، فأن 99% من الطلاب يدخلون على منصة الامتحان الإلكترونية دون مشاكل، كما أنه وفقًا لاستطلاع رأى أجرته " ووفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأيام الماضية، فأن 99% من الطلاب يدخلون على منصة الامتحان الإلكترونية دون مشاكل، كما أنه وفقًا لاستطلاع رأى أجرته " الدستور " فقد أكد الطلاب أن المنصة الإلكترونية هذا العام تعمل بكفاءة عن السنوات الماضية، حيث لم يواجه الطلاب أي مشاكل، بالإضافة إلى توفير خطوط خدمة عملاء لمساعدة الطلاب حين حدوث أي مشكلة لهم أثناء الامتحان كانت مفعلة ويتم الرد عليهم أول بأول.

موعد انتهاء امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي وتنتهى امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يوم 20 مايو الجاري، حيث يختتم طلاب الثانى الثانوي الامتحانات الخاصة بهم اليوم الموافق 17 مايو، بينما يختم طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات في 20 مايو الجارى.



وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن كل ما يتم تداوله عن التسريب غير صحيح وليس له أي أساس من الصحة، وكل ما يتم تداوله لا يمت للا