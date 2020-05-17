رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حقيقة تسريب امتحان الكيمياء للصف الثانى الثانوى

الأحد 17/مايو/2020 - 12:59 ص
جريدة الدستور
ريم محمود
طباعة
يستعرض لكم «الدستور» فى هذا التقرير حقيقة تسريب امتحان الكيمياء للصف الثاني الثانوي.

يخوض اليوم الأحد الموافق 17 مايو طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادتي الكيمياء والجغرفيا، وتداولت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بتسريب امتحان الكيمياء للصف الثاني الثانوي على مواقع السوشيال ميديا، وهذا ما نفته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن كل ما يتم تداوله عن التسريب غير صحيح وليس له أي أساس من الصحة، وكل ما يتم تداوله لا يمت للامتحان الأساسي المقرر عقده اليوم الأحد بصلة، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الالتفات لهذه التسريبات والالتزام بالامتحان المقرر على الطلاب اليوم.

حقيقة تسريب امتحان الكيمياء للصف الثاني الثانوي

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يوجد غرفة عمليات مركزية تعمل على تتبع من يقوم بتداول الامتحانات على السوشيال ميديا لإاتخاذ الإجراءات القانونية معه، وأكدت أن هذه الغرفة على تواصل مستمر مع المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية طوال فترة الامتحان من الساعة التاسعة صياحًا حتى الرابعة عصرًا.

وأشارت الوزارة خلال بيان صحفي لها أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تعقد أون لاين على التابلت من المنزل بنظام "الأوبن بوك" وأن الوزارة قد لجأت للامتحانات المنزلية بسبب وجود أزمة كورونا الحالية، ويتم متابعة الطلاب إلكترونيًا من خلال أرقام "خدمة عملاء" تم تخصيصها من وزارة التربية والتعليم لكي يستخدمها الطالب حال وجود أي مشكلة أثناء الامتحان.

ووفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأيام الماضية، فأن 99% من الطلاب يدخلون على منصة الامتحان الإلكترونية دون مشاكل، كما أنه وفقًا لاستطلاع رأى أجرته "الدستور" فقد أكد الطلاب أن المنصة الإلكترونية هذا العام تعمل بكفاءة عن السنوات الماضية، حيث لم يواجه الطلاب أي مشاكل، بالإضافة إلى توفير خطوط خدمة عملاء لمساعدة الطلاب حين حدوث أي مشكلة لهم أثناء الامتحان كانت مفعلة ويتم الرد عليهم أول بأول.

موعد انتهاء امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي

وتنتهى امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يوم 20 مايو الجاري، حيث يختتم طلاب الثانى الثانوي الامتحانات الخاصة بهم اليوم الموافق 17 مايو، بينما يختم طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات في 20 مايو الجارى.

موضوعات متعلقة

نقل ابن الراقصة دينا للمستشفى (فيديو)

تجديد حبس مودة الأدهم 15 يومًا

إصابات كورونا في العالم تقترب من 4.6 ملايين

الصحة: 20 وفاة و491 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

الأكثر قراءة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

نقل ابن الراقصة دينا للمستشفى (فيديو)

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

قصة اتهام عمر مكرم بالكفر فى «هوامش المقريزى»

فاروق جعفر يكشف سبب فشله فى ضم «الخطيب» لنادى الزمالك

من الكواليس.. حوار نادر بين مصطفى محمود وسعاد حسنى

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

منوعات

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

لاعب سلة أمريكي يطلق حملة تبرعات لاختيار فريقه الجديد

رغم إغلاقه.. رجل يتسلل إلى متحف ويلتقط «سيلفي» في أستراليا

ممثلة أمريكية تجمع 5 ملايين دولار لحماية الغوريللا فى رواندا

مقالات الرأي
ماجد حبته
مَن سيشارك فى منصة التشارك؟!
ثروت الخرباوي
أمهات من الحياة إلى الشاشة
د.أحمد الخميسى
حتى تراب الوطن.. بطولة
مؤمن المحمدي
لأ لأ لأ
المزيد

الثقافة

بيت الشعر يقيم أمسيته الأسبوعية «أون لاين».. اليوم

فؤاد زويريق لـ ياسر جلال: حان الوقت لتبدأ مسيرة مغايرة

صدور الطبعة الرابعة من «الرحلة 797 المتجهة إلى فيينا» عن دار خطوط

قصة «جميلة» بائعة المشمش.. ولحن سيد درويش «يا بلح زغلول»