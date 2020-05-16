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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ناقد رياضي: الأندية تحاول الهروب من استكمال الدوري

السبت 16/مايو/2020 - 11:24 م
خالد بيومي
خالد بيومي
سناء إسماعيل
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علق الناقد الرياضي خالد بيومي على عودة الدوري الألماني مجددًا بعد توقف كبير بسبب جائحة كورونا ومشاهد التباعد في الملعب، قائلًا: «خبر سعيد جدًا ليس لقطاع الرياضة المحلي في ألمانيا لكن للعالم أجمع الذي يشاهد اليوم عودة الدوري الألماني وأنه اكتسب اليوم طبيعة من نوع خاص، حيث جذب أنظار العالم أجمع لأنه في الأوقات العادية وسط زحام المباريات العالمية لم يشهد هذا الزخم لكن الآن شهد مشاهدات كبيرة».

وأشاد خلال مداخلة هاتفية لإحدى البرامج التليفزيونية بالإجراءات الاحترازية والبروتوكول الرياضي المطبق في ألمانيا والتباعد بين اللاعبين والمدربين أيضًا وهو بروتوكول موافق عليه من المستشارة مريكل شخصيًا، مشيرًا إلى أن عودة الدوري الألماني يعود في جوهره إلى إجراءات كثيفة عمل عليها منذ بداية الجائحة استعدادًا لهذه اللحظة، ووافق عليه أيضًا من جميع الأندية وهي أندية مستثمرة بعكس ما يحدث في مصر؛ حيث إن الدولة هي من تدعم الأندية وهذا هو الدرس الحقيقي الذي يجب النظر إليه في الفترة القادمة بعد جائحة كورونا.

وأكد أن الكرة المصرية تحتاج من 8 إلى 10 أسابيع استعدادًا لعودة الدوري لكن في المقابل ألمانيا لم تحتج سوى ثلاثة أسابيع فقط، متهمًا الأندية برغبتها في الهروب من استكمال الدوري إما للخوف من الجائحة أو الحفاظ على مكاسب محققة قبل الجائحة واصفًا الأوضاع في الأندية المصرية بـ«السايحة».

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