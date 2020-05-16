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رئيس التحرير التنفيذي
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برلمانية: بروتوكول مواجهة كورونا الخاص بالأطقم الطبية مخالف لـ«الصحة العالمية»

السبت 16/مايو/2020 - 10:26 م
الدكتورة إيناس عبدالحليم
الدكتورة إيناس عبدالحليم
سناء إسماعيل
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علقت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب على طلب الإحاطة الذي تقدمت به في البرلمان حول بروتوكول وزارة الصحة الخاص بالأطقم الطبية، قائلة إن هذا البروتوكول لا يصلح للتطبيق في الوقت الراهن في ظل تعامل الأطباء مع المصابين وهذه تعليمات منظمة الصحة العالمية وليست تعليمات محلية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لإحدى البرامج التلفزيونية، أن ذلك يعرض الأطقم الطبية للخطر ومن ثم نقل العدوى للمخالطين، لافتة إلى أنه يجب إجراء المسحات الطبية الشاملة وليس فقط اختبارات الموجب والسالب لجميع الأطقم الطبية المخالطة لكافة الحالات.

وتابعت أن انتقال العدوى سيشكل خطر كبير جدا على الجميع وأن طلب الإحاطة لن يقف عند هذا الحد بل سيكون بيان عاجل غدا، متابعة: "لو وقعت الأطقم الطبية مننا مين هيسد في الجائحة دي؟ ومن سيتحمل هذا الوضع؟ خاصة أن المسحات موجودة فقط عند وزارة الصحة، وعدم كفاية اختبارات المسحات وتكلفتها عذر غير مقبول من وزارة الصحة".

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