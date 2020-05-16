أسامة الشيخ يكشف كواليس حواره مع خيرت الشاطر فى السجن

قال المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، إن أول وجوه قابلها في السجن، كانت لـ 3 من قيادات الإخوان المحبوسين.وأضاف الشيخ، خلال لقائه مع المخرجة إيناس الدغيدي، في برنامج "شيخ الحارة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "بعد الليلة الأولى بالسجن، صحيت لقيت في وشي تلاتة كانوا لسه مخرجوش، منهم خيرت الشاطر، قالي إنت اللي عملت مسلسل الجماعة؟".وأردف: "قلت له معملتوش اللي عمله المؤلف والمخرج والمنتج وأنا أذعته بس إنما في جهة إنتاج وإخراج فقالي طب اشرب".وأكد أسامة الشيخ، أنه لم يتعرض لأي اعتداء في السجن، مردفا: "محدش روقني في السجن".وأشار إلى أنه فور خروجه من السجن وذهابه لمنزله وجد الكثير من الناس أمام منزله وفي داخل البيت، وكانت أول زيارة عمل له من المهندس أحمد بهجت، وطالبه بالعمل معه في قناة "دريم" وأخبره أنه يقدر موقفه سواء كان بالدعم أو للاستفادة من خبرته.