كردستان العراق: 7 إصابات جديدة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم السبت، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الإقليم.وصرحت وزارة الصحة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنبناء "نينا" - بأنه في إطار الفحوصات الجارية للبحث عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في إقليم كردستان تم تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كوفيد 19، وأوضحت أن 4 من الحالات المصابة هي داخل مدينة السليمانية والحالات الباقية في ناحية بازيان.