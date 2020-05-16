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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«الهلال الأحمر» تعقم محطة سكك حديد مصر لمواجهة «كورونا»

السبت 16/مايو/2020 - 08:27 م
محطة سكك حديد مصر
محطة سكك حديد مصر
آية سالم
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واصل نحو 50 متطوعا من جمعية الهلال الأحمر للأسبوع السابع على التوالى حملات تعقيم وتطهير المنشآت المختلفة لمنع تفشي فيروس كورونا، خاصة الأماكن العامة والحيوية، ومن ضمنها محطة سكك حديد مصر.

وتستمر "الهلال الأحمر" في تنفيذ العديد من الجولات الميدانية لمواجهة فيروس كورونا منذ انتشاره في مصر، حيث تقوم الجمعية بتعقيم وتطهير مؤسسات الدولة التي تقدم خدمات للجمهور وتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجا.

وشملت حملات الجمعية تعقيم البنوك، ومكاتب بريد، ومدارس مجهزة لصرف المعاشات، بجانب حملات دعم نقدي للعمالة غير المنتظمة، وحملات توعوية للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا.

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