الجيش الروسي يحصل على سفن جديدة كاسحة للألغام

أعلن سلاح البحرية في الجيش الروسي، اليوم، عن أنه سيحصل على سفن جديدة كاسحة للألغام من نوع "ألكسندريت".ونقلت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية قولها: إن "إحدى معامل صناعة السفن في بطرسبورج الروسية تلقت تعليمات ببدء التجهيز لتصنيع كاسحة ألغام بحرية جديدة من طراز "ألكسندريت" في إطار المشروع الحكومي 12700، وستتم المباشرة بتصنيع هذه السفينة في يونيو أو يوليو هذا العام، لتكون ثامن سفينة كاسحة للألغام تطور ضمن هذا المشروع".ويهدف المشروع الحكومي الروسي رقم 12700 إلى تطوير سفن حربية قادرة على الإبحار بسرعة 16.5 عقدة بحرية، مهمتها الأساسية العثور على الألغام واكتشافها وتدميرها في مياه القواعد والموانئ البحرية. وتزود هذه السفن بأجهزة سونار متطورة، ومعدات قادرة على اكتشاف الألغام وتدميرها إما عن طريق آليات مسيرة صغيرة أو باستخدام الأسلحة التقليدية.