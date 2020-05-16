احتراق 40 خيمة ونزوح 100 عائلة من مخيم دير حسان شمال إدلب

احترقت نحو 40 خيمة في مخيم البركة في منطقة دير حسان في ريف إدلب، اليوم السبت، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، فيما نزحت أكثر من 100 عائلة خوفا من امتداد الحريق إلى الخيم المجاورة، وفقا لما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.يعيش سكان المخيمات أوضاعا مأساوية في ظل غياب دور المنظمات الإنسانية، وانتشار الفقر وارتفاع نسبة البطالة، مما يجبر العائلات على حلول تقشفية للبقاء على قيد الحياة، والتأقلم مع الطبيعة في مآسي الشتاء وحر الصيف، وسط نقص المياه واستخدام الوسائل البدائية للطبخ داخل المخيمات دون اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للمحافظة على السلامة العامة، التي تتسبب بكوارث عدة.رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، احتراق 4 خيام، أمس، في "مخيم السلام" الواقع في قرية الشيخ يوسف غرب مدينة إدلب جراء اشتعال في وسيلة طبخ داخل الخيمة.على صعيد متصل، قتل مواطنان اثنان وجرح 5 آخرون، اليوم، نتيجة خلاف على صهريج ماء تطور إلى مشاجرة بين عائلتين بمخيم للنازحين بالقرب من دير حسان بريف إدلب الشمالي.وترتفع درجات الحرارة في شمال غرب سورية بشكل كبير مقارنة بالأيام الماضية، حيث تزيد علي 35 درجة مئوية خلال الساعات الفائتة، تأثر بها سكان الخيام التي لا تقيهم حر الصيف.