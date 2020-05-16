بدء محاضرات الدورات المتخصصة بأسقفية الشباب أونلاين

أعلنت أسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس، تحت رعاية الأنبا موسى الأسقف العام للشباب، بدء فعاليات العروض التقديمية التي أعدها الدارسون بالمستوى الرابع من الكورسات المتخصصة، "أون لاين"، حيث تواصل الدارسون مع لجنة التقييم مباشرة.وفي السياق ذاته بدأت اليوم أسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس، أون لاين، أولى فعاليات دورة تاريخ الكنيسة وفقًا للجدول المعلن من قبل أسقفية الشباب.يذكر أن أسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس لها العديد من الأنشطة الكنسية الرحية، ومن ضمن تلك الأنشطة الدورات المتخصصة والتي تطلق سنويًا ويشترك فيها أعداد غفيرة من الأقباط على مستوى جميع المحافظات المصرية.وإطلاق الدورات المتخصصة هذا العام "أون لاين" يعتبر المرة الأولى من نوعها، نظرًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنائس بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".ويدرس الأقباط في الدورات المتخصصة التي تقدمها أسقفية الشباب عددا من الدورات المتنوعة، من بينها: "الكتاب المقدس، وتاريخ الكنيسة، والألحان والقبطي، والطقس الكنسي، بالإضافة لدراسة اللاهوت الدفاعي والإنسانيات، والليتورجيات".ويُدرس بالدورات المتخصصة عدد من الأساتذة والخدام والكهنة والأساقفة، ويحصل الدارسون على شهادة في إتمام كل دورة.