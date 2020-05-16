وصول 270 مصريًا عالقًا بدبي ودخولهم الحجر الصحي (صور)

وصلت إلى مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم السبت، طائرة المصريين العالقين بمدينة دبي الإماراتية، على متنها 270 مصريًا ودخولهم الحجر الصحي بأحد فنادق مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، ضمن خطة الحكومة المصرية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، لـ"الدستور"، أن إدارة الحجر الصحي بمطار مرسى علم استقبلت طائرة المصريين العالقين بدبي وعددهم 270 مواطنا، وتم سحب العينات اللازمة لهم وإجراء الفحص الظاهري لهم للكشف عن فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تم توزيع المصريين العائدين على أتوبيسات مجهزة ومعقمة، ونقلهم إلى فندق الحجر الصحي المخصص لهم لقضاء مدة الحجر المقررة وهي 14 يومًا.وأضاف أنه يتم تعقيم المتعلقات الشخصية والحقائب الخاصة بالعائدين من الخارج، كما يتم إرسال العينات الخاصة بهم للمعامل المخصصة للكشف عن فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم توفير فرق طبية للكشف على المصريين المتواجدين بفندق الحجر بشكل دوري بمعدل مرتين يوميًا، وذلك بتوجيهات من الدكتورة هالة زايدة وزيرة الصحة والسكان.