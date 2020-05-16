الأوقاف الجزائرية تدعو إلى تفادى الزيارات العائلية فى عيد الفطر

دعت اللجنة الوزارية للفتوى التابعة لوزارة الشئون الدينية والأوقاف الجزائرية، اليوم السبت، إلى المحافظة على كل الإجراءات الوقائية بمناسبة عيد الفطر المبارك والتقيد بمقتضيات الحجر الصحي، وكذا تفادي الزيارات العائلية واستعمال وسائل الاتصال الحديثة للتواصل مع الأهل.وقالت اللجنة في بيان لها اليوم إنه "لا يجوز أن نجعل من صلة الأرحام والتزاور سببا في حدوث العدوى وانتشار فيروس كورونا، وينبغي الاكتفاء في التهاني وصلة الأرحام بوسائل الاتصال الحديثة للجمع بين تجسيد هذه القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية وبين ضمان التباعد الاجتماعي وتجنب الاحتكاك".ودعت إلى تفادي الزيارات العائلية والتقليل منها إلى أقصى ما يمكن، مضيفة أنه إذا تمت بعض الزيارات لحاجة أو ضرورة، فلا بد من تجنب المصافحة والتقبيل لما في ذلك من الأذية والإضرار بالأهل، وخصوصا كبار السن والمرضى.