حريق هائل فى الغابات الشجرية بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية (صور)

اندلعت نيران هائلة، عصر اليوم السبت، وذلك في الغابة الشجرية بمنطقة الصالحية التابعة لقرية الجبلاو في مركز قنا، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، بعد أن شهدت المحافظة عاصفة ترابية ورياح شديدة الخطورة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد اندلاع نيران هائلة وذلك في الغابة الشجرية في قرية الجبلاو التابعة لدائرة مركز قنا، وذلك دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات جراء اندلاع الحريق، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة قنا من السيطرة على الحريق الهائل بعد أن دفعت بسيارات الإطفاء.تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.