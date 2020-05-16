الطقس السيئ يضرب قنا.. رياح شديدة متربة

شهدت محافظة قنا حالة من الطقس السيئ، اليوم السبت، إذ ضربت رياح شديدة محملة بالأتربة والرمال تبلغ سرعتها 18 كيلوساعة المدن والمراكز، وسط تحذيرات الأجهزة التنفيذية بضرورة توخي الحذر على الطرق الرزاعية والصحراويةووجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جميع المديريات والهيئة والوحدات المحلية بالمحافظة، برفع درجة الاستعدادات، إيماء إلى تنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن تعرض البلاد من اليوم الخميس وحتى الإثنين المقبل لموجة شديدة الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.وأشار محافظ قنا في بيان صحفي إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتأهب لأي حدث طارئ، ومتابعة الطرق والتنسيق وإخطار مركز العمليات على مدار 24 ساعة، والتأكيد على تفعيل غرف العمليات والمتابعة مع الجهات المشاركة والاخطار الدوري، وتحديد معدات إغاثة أولية للتحرك الفوري وحتى وصول الدعم الكامل لتغطية الحدث.