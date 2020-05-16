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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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4 استراتيجيات لتجنب مشكلة «الأكل العاطفي»

السبت 16/مايو/2020 - 04:24 م
الأكل العاطفي
الأكل العاطفي
إسلام جمال
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يمكن للعديد من المشاعر السلبية - بما في ذلك الغضب والحزن والتوتر - أن تؤدي إلى عادات غذائية سيئة، وهو ما يعرف بـ"الأكل العاطفي".

فوفقًا لما ذكره موقع " clevelandclinic" الطبى، فهناك استراتيجيات للمساعدة على التأكد من أن مشاعرك لا تتحول إلى ضرر في النظام الغذائي على المدى الطويل.

«البحث عن السبب»

يوما سيئا في العمل أو شجار مع صديق من القضايا على المدى القصير، تتسبب هذه الضغوط المزمنة والغضب على المدى الطويل والاكتئاب من الإصابة بالإضطرابات الخاصة بالطعام.

«لماذا تأكل»

يعتبر سؤال لماذا نأكل أحد الأساليب الخاصة بالطب النفسى لعلاج مشكلة الأكل العاطفى، فهذا التقنية تساعد بشكل كبير فى الحد من مشكلة الأكل العاطفى، تعتمد الإستراتيجية على تقيم جوعك من 1 إلى 5.

فإذا كان الجوع لديك في المستوى الثالث أو الرابع، تقترح تناول وجبة خفيفة صحية ومتوازنة في غضون 15 دقيقة أو وجبة صحية ومتوازنة في غضون 30 دقيقة. إذا كان جوعك أقل من ذلك، فإنها توصي بتجربة نشاط بديل مثل شرب فنجان من شاي أعشاب الفواكه أو الذهاب في نزهة.

«تجنب السناكس»

الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة المصنعة يمكن أن يرفع مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول، الأمر الذى يتسبب فى تناول الطعام بشراهة.


« اختر الأطعمة التي تقاوم الإجهاد»

غالبًا ما يحتوي الشاي على مضادات الأكسدة المفيدة، كما يحتوي الشاي الأخضر وشاي الماتشا والشاي الأبيض على حمض أميني يسمى L-theanine والذي قد يساعد في تقليل مستويات التوتر.

إذا كنت تميل إلى تناول وجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل، فجرب كوب من الشاى، سيساعد على تجنب الأكل العاطفي.

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