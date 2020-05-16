«الأمن الاقتصادي» يواصل حملاته المكبرة في المحافظات

واصل قطاع الأمن الاقتصادي حملاته المكبرة فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.وقامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط (928) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1189) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).وأسفرت جهودالإدارة العامة لشرطة الكهرباء جهود الإدارة عن ضبط (11888) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحاتفى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية) عن ضبط (371) قضية متنوعة.وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (114) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".كما أسفرت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (6) قضايا متنوعة.وتمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط (3) قضايا (مطبوعات - مصنفات سمعية وبصرية).هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.