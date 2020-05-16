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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقهى يرفض استقبال رئيسة وزراء نيوزيلندا بسبب كورونا

السبت 16/مايو/2020 - 01:32 م
رئيسة وزراء نيوزيلندا
رئيسة وزراء نيوزيلندا
مروة عنبر
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رفضت أحد المقاهى فى نيوزيلندا دخول رئيس الوزراء بسبب إرشادات الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لأنها كانت ممتلئة بالزبائن.

وكانت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن وخطيبها كلارك غيفورد، قررا تناول وجبة الفطور، اليوم السبت، في مطعم أوليف في العاصمة ويلنجتون، عقب يومين من تخفيف إجراءات الإغلاق، التي شملت إعادة فتح المطاعم.

و بسبب قواعد التباعد الاجتماعي التى لا تزال سارية، وتشترط الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل، رفضت المقهى دخول أرديرن بسبب امتلاء المكان.

وبدأ رواد السوشيال ميديا تداول تلك الأخبار، وكتب أحد المستخدمين "يا إلهي، جاسيندا أرديرن حاولت للتو الدخول إلى مقهى أوليف، ومنعت من الدخول لأن المكان ممتلئ"، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية.

من جانبه قال خطيب أرديرن جيفورد، فى تغريدة له على تويتر: "أنا من يتحمل المسؤولية عن ذلك، لم أهتم بالتنظيم والحجز في أي مكان، كان من اللطيف منهم اللحاق بنا في الشارع عندما خلت إحدى الطاولات، الخدمة أكثر من ممتازة".

وقالت جوانا، مستخدمة أخرى لـ"تويتر": "يجب أن تكون هذه أفضل التغريدات التي قرأتها على الإطلاق، أحبها، أحب نيوزيلندا".

فيما رد المتحدث باسم مكتب أرديرن، على تلك الأنباء، قائلا: إن الانتظار في مقهى شيء يمكن لأي شخص أن يتعرض له خلال تدابير التباعد الاجتماعي في نيوزيلندا، وأضاف رئيسة الوزراء تقول إنها انتظرت مثل أي شخص آخر.

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