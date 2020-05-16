رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 مايو 2020 الموافق 23 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: المُتلازمة الالتهابية للأطفال تتطلب اهتمامًا عاجلًا

السبت 16/مايو/2020 - 09:58 ص
طفلة
طفلة
أ ش أ
طباعة
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم السبت إن المتلازمة الالتهابية لدى الأطفال التي تم تسجيلها في أوروبا وأمريكا الشمالية وسط تفشي جائحة كورونا تتطلب اهتمامًا عاجلًا من المجتمع الدولي.

ونسب موقع المنظمة في نسخته باللغة الإنجليزية إلى جيبريسوس قوله في حديث إلى الصحفيين في جنيف:"خلال الأسابيع الماضية وصفت تقارير آتية من أوروبا وأمريكا الشمالية عددًا صغيرًا من الأطفال يُهرَع بهم إلى وحدات الرعاية المركزة مُصابين بمرض التهابي متعدد الأنظمة تتشابه بعض أعراضه مع مرض كاواساكي ومتلازمة الصدمة السامة".

وأضاف "من الضروري وصف هذه المتلازمة السريرية بشكل عاجل ودقيق لفهم سببها ووصف التدخلات العلاجية".

وأردف يقول "أدعو كل الأطباء في جميع أنحاء العالم للعمل مع السلطات الوطنية ومنظمة الصحة العالمية لنكون في حالة تأهب ولنفهم بشكل أفضل هذه المتلازمة لدى الأطفال".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احذروا.. أطباء يكشفون: لماذا بدأ «كورونا» فى قتل الشباب وصغار السن؟

من هو الشهيد «هرم» الذي جسد شخصيته عصام السقا في «الاختيار»؟

النيابة تتحفظ على فيديو أحمد فلوكس وفرد أمن الشيخ زايد لفحصه

«الصحة»: 21 وفاة و399 إصابة جديدة بـ«كورونا»

الصور

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

الأكثر قراءة

أحمد فلوكس في النيابة بسبب ضرب فرد أمن كومبوند

من هو الشهيد «هرم» الذي جسد شخصيته عصام السقا في «الاختيار»؟

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 40 درجة

حبس مودة الأدهم 4 أيام بتهمة التعدى على مبادئ المجتمع

إنفوجراف

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

أيام زمان

أغرب قضايا الوسط الفني.. شكوى وتحقيق مع فنانة شهيرة بسبب كعك العيد

فتحت النار على فاتن حمامة وعادل إمام.. مريم فخر الدين: نحن لسنا جاريات الشاشة العربية

«روح اوعظ نفسك الأول».. رد فعل الجمهور على «الشيخ الفنان»

شاعر أتهم بالعمل في السحر والشعوذة وديوانه أصبح لعنة

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

منوعات

لاعب سلة أمريكي يطلق حملة تبرعات لاختيار فريقه الجديد

رغم إغلاقه.. رجل يتسلل إلى متحف ويلتقط «سيلفي» في أستراليا

ممثلة أمريكية تجمع 5 ملايين دولار لحماية الغوريللا فى رواندا

مواطنة بجنوب إفريقيا تطالب برفع الحظر على السجائر بسبب كورونا

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
إيران.. العدو الدائم والحاضن الشرعي للإخوان
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
إبراهيم نصر.. نجم غاب عن فضاء رمضان!
ماجد حبته
انحطاط معتاد.. سابق لأوانه
جمال طه
انسحاب القوات الأمريكية وعودة «داعش» للعراق!!
المزيد

الثقافة

مهرجان «أفروليت».. كُتاب أفريقيا يواجهون إجراءات كورونا

مكتبات الشارقة تقدم مجموعة متنوعة من الندوات الثقافية الافتراضية

نائب يطلق مبادرة لتشجيع العلماء على إيجاد علاج لـ«كورونا»

ريم بسيونى فى لقاء مباشر حول روايتها «أولاد الناس»