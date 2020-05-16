إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي في طامية بالفيوم (صور)

شنت الوحدة المحلية بمركز طامية، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تمت إزالة ثلاث حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بالبلوك الأبيض، والطوب الأحمر على مساحة 450 مترا مربعا بناحية عزبة البنك بطريق كفر محفوظ، وحالة بمعصرة الصاوي وتم التحفظ على الأدوات الخاصة بالبناء.وأشرف على الحملة ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، ومحمد فتحي نائب رئيس مدينة طامية.وتمكنت الحملة أيضًا من ضبط عدد من المحال التجارية التي تعمل أثناء الحظر، وغلقها واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها.