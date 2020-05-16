لاعب سلة أمريكي يطلق حملة تبرعات لاختيار فريقه الجديد

اطلق سبنسر دينويدي، لاعب بروكلين نتس المنافس بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، حملة لجمع التبرعات "جو فاند مي"، مانحا الجماهير الفرصة لاختيار الفريق الذي سيلعب له عندما ينتهي عقده.وطالب لاعب كرة السلة الأمريكي من الجماهير التبرع بـ 2625.8 من العملة الرقمية المشفرة بيتكوين، وهو ما يساوي 24.6 مليون دولار.وكتب دينويدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"أيها الجمهور المتبرع بـ 2625.8بيتكوين سأوقع عقد صفقتي المقبلة بادني حد مع الفريق الذي ستصوتون له".ولكن يبدو أن صفحة "جو فاند مي" تتبع الأموال التي يتم التبرع بها بالدولار.وقال دينويدي إذا لم يتم الوصول للهدف خلال شهر سيتبرع بالمبلغ لجمعية خيرية.وقال دينويدي في بيان نشره مراسل في موقع أتلتيك للإخبار الرياضية:"تؤثر شركات الأحذية والداعمون على قرارات الفريق طوال الوقت".وأضاف:"سيظل دائما الداعمون لي ولنا هم الجماهير، لذلك أود الحصول على بعض المتعة بهذا طالما أن كلنا في الحجر الصحي. أتمنى ألا يشارك مالكين أو أعضاء فريق حتى لا تكون هناك أخطاء في صفقة التأييد اللطيفة هذه".وحاول دينويدي أن يجعل المستثمرين المساهمة بعقده بالبيتكوين ويعلنون ذلك في العام الماضي، ولكن رابطة الدوري الامريكي لكرة السلة للمحترفين حظرت هذه الخطوة.يذكر أن دينويدي مرتبط بعقد مع بروكلين نتس حتى.2021