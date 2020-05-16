أستاذ مناعة: الكلور فى حمامات السباحة يقضى على كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إنه لا توجد دراسات عن احتمالية انتقال فيروس كورونا في البحر وحمامات السباحة.وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن حمامات السباحة تحتوى على كلور يقضي على نشاط فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المشكلة والخطورة ليست في انتقال الفيروس داخل الماء، وإنما خارجه.وأردف: "المتواجدون على حمام السباحة يتنفسون، وليسوا طول الوقت تحت المياه، وبالتالى عند الزحام في حمام السباحة يمكن انتقال الفيروس أثناء التنفس خارج الماء، خاصة أن الناس بتكح أو تعطس لو دخل في أنفهم مياه".وتابع: "الأزمة في الشواطيء إنها مكان للتجمعات وكذلك حمامات السباحة، محدش هيقف على الشاطئ لوحده، لو اتفتحت الشواطئ هتبقى زحمة وهيدي فرصة للإصابة بالفيروس".