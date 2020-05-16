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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

دنيا عبدالعزيز تكشف مفارقة عجيبة عن دورها فى «البرنس»

السبت 16/مايو/2020 - 01:50 ص
الفنانه دنيا عبد
الفنانه دنيا عبد العزيز
رباب الأهواني
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أعربت الفنانه دنيا عبد العزيز، عن سعادتها بردود أفعال الجمهور حول دورها فى مسلسل "البرنس"، مشيرة إلى أنها لن تشعر بالسعادة الكاملة عكس الأعوام السابقة فى ظل رحيل والدتها.

وأضافت دنيا عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أن الفيلم الأول الذى شاركت فيه وهى طفلة كان "صراع الزوجات" مع الفنانة دلال عبد العزيز والفنان محمود حميدة والفنان أيمن عزب، والذى قامت بالعمل معه الآن فى "البرنس"، مشيرة إلى أنه من المفارقات اللطيفة، أن كان الفنان أيمن عزب فى الفيلم زوج والدتها، إلا أنه فى مسلسل البرنس يقوم بدور زوجها، مطالبة الجمهور بالدعاء لوالدتها التى رحلت عنها مؤخرا.

وتدور أحداث مسلسل البرنس، حول رمضان الذى يعمل سمكرى فى ورشة والده ويجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، ونور اللبنانية، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبد العزيز، وعبد العزيز مخيون، وريم سامى، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخى، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

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