نائب حميات إمبابة: عزل مرضى كورونا بالبيت أفضل من المستشفى

قال الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إن المرضى المصابين بفيروس كورونا غالبيتهم بدون أعراض، حيث قسّم أن المرضى الذين تظهر عليهم أعراض ما بين خفيفة ومتوسطة وحادة.وأكد الجارحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن العزل الذاتي المنزلي للمرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة في البيت أفضل من المستشفى، خاصة أن الحالة لا تحتاج لأجهزة تنفس صناعى.وأشار الجارحي إلى أن سعة المستشفى 260 سريرًا، مردفا: "مش كل واحد يجي نعمله مسحة، لابد أن يكون هناك علامات تدل على أن هناك التهاب في الرئتين يحق له إجراء المسحة".وتابع: "فيروس كورونا بعد كدا هيبقى حاجة عادية في المستقبل، وهيكون له مصل"، مشيرًا إلى أن الفيروس يدخل على الدم وكرات الدم الحمراء، ويتسبب في كسرها، وينتج عنه حديد يؤدى لجلطات في الرئتين ومن ثم الوفاة السريعة.وأكد نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، أن المصاب بفيروس كورونا بدون أعراض أكثر خطورة ممن تظهر عليه الأعراض، لأنه يعدى كبار السن دون أن يدرك.وأردف: "نواجه ضغطًا نفسيًا شديدًا على الأطباء لا يحتمل، ووزارة الصحة تقوم بجهود غير طبيعية، لكن كمية الأسرة الموجودة غير كافية، والأماكن مزدحمة، وحالات الدخول تفوق حالات الخروج".