«الاستعلامات» تستدعي مراسلي «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست»

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات أن المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع لها أرسل طلبي استدعاء للقاء مع رئيس الهيئة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، لكل من مديرى مكتب صحيفة نيويورك تايمز ديكلان والش، وصحيفة واشنطن بوست سودارسان راغافان، مساء يوم الأحد المقبل 17 مايو.وأوضحت الهيئة في بيانها أن الهدف من الاستدعاء هو مناقشة مديري المكتبين حول مدى التزامهما في بعض الموضوعات التي قاما بنشرها مؤخرا عن مصر، بالمعايير المهنية الدولية المتعارف عليها في التغطية الصحفية، وكذلك تلك التي تنظم النشر في الصحيفة التي يمثلها كل منهما.