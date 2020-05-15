إيهاب عمر: مجلس حكماء فيسبوك يشبه محاكم التفتيش

شبه الكاتب والباحث في الشئون الدولية إيهاب عمر، مجلس حكماء فيسبوك، بمحاكم تفتيش القرون الوسطى التي يتم من خلالها التحكم فيما يكتبه أكثر من 2 مليار مستخدم.وأضاف عمر، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، أن هذا المجلس يوضح أن فكرة الحرية مسيسة، في اتجاه واحد، محدد، وعلى الشعوب أن تمارس الحرية في هذا الاتجاه.ولفت عمر إلى أنه بالإضافة إلى فرض سياسة معينة على مستخدمي فيسبوك، فهذا المجلس يكشف تطبيع إخواني إسرائيلي، فإلى جانب توكل كرمان الناشطة اليمنية والمعروفة بتوجهاتها الإخوانية بل إنها عضو بارز بين إخوان اليمن، توجد في المجلس أيضا إيمي بالمر وهي إسرائيلية ناشطة في المجال الرقمي.وكشف عمر أن توكل كرمان ليست مجرد فتاة يتم تلميعها، وإنما هي ناشطة مقربة من صناع القرار في أوروبا، وصديقة شخصية لهيلاري كلينتون، مردفا: "توكل ليست مجرد ناشطة يمجدونها، وإنما عضو بارز في الجماعة له دور كبير".وأثار اختيار توكل كرمان، ضمن مجلس حكماء فيسبوك الذي يضم 20 شخصية، حفيظة عدد كبير من المصريين واليمنيين والعرب، لتوجه كرمان الإخواني المعروف، وتحريضها ضد الحكومات العربية، ودعمها وتوفيرها غطاء سياسي لما تقوم به الجماعات الإرهابية.