محمد زيدان: لم أندم على زيارتي لابني الرئيس مبارك في السجن

قال لاعب منتخب مصر السابق محمد زيدان، "إن الجيل الحالى ليس أقوى من جيلنا، جيلنا أقوى بكتير، لما كنا بنلاعب أى فريق عالمى أو إفريقى"، متابعًا:" الحاجة الوحيدة إللي فشلنا في تحقيقها وصولنا لكأس العالم".وأعرب "زيدان" فى برنامج، شيخ الحارة مع المخرجة إيناس الدغيدى، على قناة القاهرة والناس، عن عدم ندمه على زيارة ابني الرئيس حسنى مبارك فى السجن، متابعًا: "وقفت فى العزاء مع جمال وعلاء، وعلاقتنا بدأت مع الكورة، وكانوا بيساندونا فى كل المباريات، وعلاقتهم باللاعيبة قوية جدا".وأوضح أن مستوى الدورى المصرى لم يرتق إلى الدوريات العالمية لأكثر من سبب، منها مستوى اللاعبين، وأيضا اتحاد الكرة يتحمل جزءا، ومع ذلك المجلس أو اللجنة المتواجدة حاليا تحاول بذل أقصى جهدها، ولكن مشاكل اتحاد الكرة كارثة كبيرة".كما أكد "زيدان" أن حازم إمام الكبير من أحسن صناع الألعاب فى مصر، وكنت أتمنى أن ألعب بجوار محمود الخطيب، وحسن شحاتة.