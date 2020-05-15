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فن

الاختيار الحلقة 22.. براعة وذكاء منسي في القبض على أحد أخطر التكفيريين

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:02 م
الاختيار
الاختيار
أمير محمد خالد
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يقدم لكم «الدستور» تفاصيل الحلقة 22 من مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة فى دور الشهيد البطل أحمد المنسي والفنان أحمد العوضي فى دور الإرهابي هشام عشماوي.

تفاصيل الحلقة 22 من مسلسل الاختيار

وتبدأ الحلقة بمشهد يجمع عدد من الجنود في قوات الصاعقة يتحدثون عن شهداء القوات المسلحة ومدى تفانيهم في عملهم ويظهر في هذا المشهد الفنانين محمد عز وعصام السقا كضيوف شرف، أما هشام عشماوي والذي يقدم شخصيته الفنان أحمد العوضي ظهر وهو سعيد بوفاة رامي حسنين وفي نفس الوقت غاضب لعدم استشهاده على يد جماعة المرابطون الذي قام بتأسيسها، كما ظهر منسي الذي يقدم شخصيته الفنان أمير كرارة مع أحد أصدقائه يتحدث عن غضبه الشديد من وفاة رامي حسنين علي يد هؤلاء التكفيريين، ويتم نقل المنسي ليترأس الكتيبة ١٠٣ بدلا من رامي حسنين وفي أول لقاء له مع أفراد الكتيبة يتوعد معهم للثأر لحق كل الشهداء.

اقرأ ايضًا | المنسي يرأس الكتيبة 103 بعد استشهاد رامي حسنين فى الحلقة 22 من الاختيار

كما يذهب أحد كبار مشايخ سيناء للمنسي في الكتيبة ١٠٣ ويخبره بمنفذ عملية استشهاد رامي حسنين ويخبره بكل التفاصيل الخاصه به والقرية التي يمكث فيها والمتاجر المجاورة وينوي المنسي الانتقام لرامي حسنين، كما يبدأ عماد قائد جماعة المرابطون في مصر التخطيط لأول عملية للجماعة في مصر بعد فترة من دخولهم واستقرارهم في الصحراء الغربية والعملية ستكون عبارة عن تفجير أتوبيسات تحمل عدد كبير من المسيحيين، ويقرر المنسي تنفيذ عملية القبض على المتسبب في استشهاد رامي حسنين بمفرده ويبدأ التخطيط للعملية، ويظهر الفنان رامز أمير كضيف شرف في الحلقة الثانية والعشرون ويقدم دور أحد الضباط بالكتيبة ١٠٣ مع المنسي.

وتنتهي الحلقة بمشهد قيام المنسي بالقبض على التكفيري الذي قام بتفجير المدرعة الذي كان يتواجد فيها الشهيد رامي حسنين، وأظهر المنسي ذكاء وبراعة شديدة في تنفيذ هذة العملية دون استشهاد أي مجند أو قتل أبرياء بالخطأ.


الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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