الاختيار الحلقة 22.. منسي يرأس الكتيبة 103 بعد استشهاد رامي حسنين
الجمعة 15/مايو/2020 - 07:44 م
أمير محمد خالدطباعة
يقدم لكم «الدستور» تفاصيل الحلقة 22 من مسلسل الاختيار بطولة أمير كرراة فى دور الشهيد البطل أحمد المنسي والفنان أحمد العوضي فى دور الإرهابي هشام عشماوي.
تبدأ أحداث الحلقة 22 من مسلسل الاختيار بعد قليل على قناة one وتشهد تطورات عديدة في الأحداث خاصة بعد استشهاد رامي حسنين الذي قام بدوره الفنان أحمد صلاح حسني، والذي تم تسليط الضوء عليه في الحلقة الماضية، وتبدأ بمشهد يجمع عدد من الجنود في قوات الصاعقة يتحدثون عن شهداء القوات المسلحة ومدى تفانيهم في عملهم ويظهر في المشهد الفنانين محمد عز وعصام السقا ضيوف شرف.
أما الإرهابي هشام عشماوي الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد العوضي ظهر وهو سعيد بوفاة رامي حسنين وفي نفس الوقت غاضب لعدم استشهاده على يد جماعة المرابطون التي أسسها، كما ظهر منسي مع أحد أصدقائه يتحدث عن غضبه الشديد من وفاة رامي حسنين على يد هؤلاء التكفيرين، ويتم نقله ليترأس الكتيبة ١٠٣ بدلا منه وفي أول لقاء له مع أفراد الكتيبة يتوعد معهم للثأر لحق كل الشهداء.
الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.
تبدأ أحداث الحلقة 22 من مسلسل الاختيار بعد قليل على قناة one وتشهد تطورات عديدة في الأحداث خاصة بعد استشهاد رامي حسنين الذي قام بدوره الفنان أحمد صلاح حسني، والذي تم تسليط الضوء عليه في الحلقة الماضية، وتبدأ بمشهد يجمع عدد من الجنود في قوات الصاعقة يتحدثون عن شهداء القوات المسلحة ومدى تفانيهم في عملهم ويظهر في المشهد الفنانين محمد عز وعصام السقا ضيوف شرف.
الحلقة 22 من مسلسل الاختيار.. هشام عشماوي سعيد بوفاة رامي حسنين
أما الإرهابي هشام عشماوي الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد العوضي ظهر وهو سعيد بوفاة رامي حسنين وفي نفس الوقت غاضب لعدم استشهاده على يد جماعة المرابطون التي أسسها، كما ظهر منسي مع أحد أصدقائه يتحدث عن غضبه الشديد من وفاة رامي حسنين على يد هؤلاء التكفيرين، ويتم نقله ليترأس الكتيبة ١٠٣ بدلا منه وفي أول لقاء له مع أفراد الكتيبة يتوعد معهم للثأر لحق كل الشهداء.
الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.