الاختيار الحلقة 22.. منسي يرأس الكتيبة 103 بعد استشهاد رامي حسنين





الحلقة 22 من مسلسل الاختيار.. هشام عشماوي سعيد بوفاة رامي حسنين

أما الإرهابي هشام عشماوي الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد العوضي ظهر وهو سعيد بوفاة رامي حسنين وفي نفس الوقت غاضب لعدم استشهاده على يد جماعة المرابطون التي أسسها، كما ظهر منسي مع أحد أصدقائه يتحدث عن غضبه الشديد من وفاة رامي حسنين على يد هؤلاء التكفيرين، ويتم نقله ليترأس الكتيبة ١٠٣ بدلا منه وفي أول لقاء له مع أفراد الكتيبة يتوعد معهم للثأر لحق كل الشهداء.



الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.