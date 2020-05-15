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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رفع حظر التجوال في جنوب كردفان عقب اشتباكات

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:48 م
جنوب كردفان
جنوب كردفان
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أعلنت اللجنة الأمنية المكلفة بالوقوف على الأوضاع بولاية جنوب كردفان (جنوب السودان)، برئاسة الفريق عبدالله البشير نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة بالسودان، رفع الحظر الجزئي لعودة الحياة لطبيعتها داخل مدينة كادقلي، في أعقاب اشتباكات أسقطت قتلى وجرحى.

وقال الفريق عبدالله البشير، رئيس وفد القيادة العامة للقوات المسلحة، في تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا)، إن اللجنة قررت رفع الحظر لإزالة حالة التشاحن النفسي التي تؤجج الصراعات الفردية، بجانب دحض الشائعات المغرضة التي صاحبت الأحداث وروجت لإخراج بعض الأسر من مساكنها.

وأكد أن لجان رأب الصدع تواصل عملها باستمرار، إضافة إلى لجنة التحقيق لتحديد هوية المتسببين في الأحداث ومحاسبتهم حتى تكون درسا يُستفاد منه في منع تكرارها وإعادة الثقة في نفوس المتضررين.

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