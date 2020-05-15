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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رامز جلال يتوعد سوزان نجم الدين: ناوي على الشر ومستحلف لك

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:56 م
سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
أحلام عبدالرحمن
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انضمت الفنانة السورية سوزان نجم الدين إلى قائمة ضحايا رامز جلال في برنامج رامز مجنون رسمي، وهذه المرة الأولى التي ينصب رامز فخ للفنانة سوزان نجم الدين.

رامز جلال لـ سوزان نجم الدين: ناوي على الشر ومستحلف لك

وتوعد في مقدمة البرنامج الفنانة سوزان نجم الدين، قائلا: "ناوي على الشر ومستحلف لك يا سوزان، بقى بتشتميني وتقولي عيل تلفان، هخليكي عبرة للوطن العربي كله من دبي لأسوان".

ويختلف برنامج رامز جلال، خلال مقلبه الحالي عن سابقيه، بأنه يظهر مباشرة أمام الضحية، بعد استدراجه لموقع التصوير، مستعينا بالإعلامية اليمنية أروى، والتي توهم الضيف أنه في برنامج "كرسي الحقيقة" ويتم توثيقه في الكرسي، وبعد توجيه عدد من الأسئلة للضيف، يظهر رامز فجأة، بشكل يصدم الضيف.

ويشهد برنامج «رامز مجنون رسمي» في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.

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