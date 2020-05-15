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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

غواص مصري يبحث عن جثة غريق لمدة 10 ساعات في نهار رمضان (فيديو)

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:14 ص
الكابتن هشام الشويكي
الكابتن هشام الشويكي
ياسمين عباس
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عرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا عن غواص وأبنائه يتطوعون في عمليات انتشال الغرقى دون أي مقابل.

وقال الكابتن هشام الشويكى، الغواص الذى ينتشل الجثث الغارقة، إنه يساعد الغواصين في البحث عن الجثث، لافتًا إلى أنه يعيش فى المنصورة، ولكن يتجول بين المحافظات للبحث عن أى غرقى.

وأضاف الشويكي عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، أنه يتلقى إشارة أو رسالة على التليفون بشأن حالات غرق، وبعد ذلك يتوجه للبحث عن الجثث، منوهًا بأنه ظل يبحث عن شاب في نهار رمضان لمدة 10 ساعات، موضحًا أن هذا الشاب وصل لمكان عميق، وبعد التواصل مع الإنقاذ النهري تم العثور على جثة الشاب.

وأشار إلى أن لديه ثلاثة أبناء يساعدونه في البحث عن جثة أي غريق، مضيفًا: "عندى 2 توأم وواحد كبير، والكل يبحث دون مقابل".

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