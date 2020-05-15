رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 مايو 2020 الموافق 22 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مطران طنطا يعقد اللقاء الأسبوعى بكنيسة مارمرقس دون حضور شعبى

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:53 م
الأنبا بولا مطران
الأنبا بولا مطران طنطا
ماريان رسمى_مونيكا جرجس
طباعة
عقد الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، مساء اليوم الجمعة، اللقاء الأسبوعي لشعب إيبارشية طنطا، من كنيسة القديس مارمرقس بطنطا بمحافظة الغربية، دون حضور شعب قبطي تنفيذا لإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الأنبا بولا مطران طنطا من مواليد كفر الشيخ، حيث ولد في 23 أغسطس عام 1951، وحصل على بكالوريوس العلوم، قسم جيولوجيا، من جامعة طنطا بتقدير عام جيد جدًا في عام 1974.

وأنهى الأنبا بولا خدمته العسكرية في يناير عام 1976، وعندما رغب في التوحد وحياة الرهبنة ذهب إلى دير البرموس في 17 مارس عام 1976، وسيم راهبًا بيد البابا شنودة الثالث.

كما سيم الأنبا بولا كاهنًا في 4 يونيو عام 1976، ثم قمصًا في 28 مايو عام 1977، وسيم أسقفًا عامًا لإيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري، بيد البابا شنودة الثالث،البطريرك رقم 117 في 25 مايو عام 1980، وسيم أسقفًا لطنطا وتوابعها في 18 يونيو عام 1989.

وعلى مدار 50 يومًا مُتصلة، تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخمسين المُقدسة، والتي تتراوح مدتها 50 يومًا متصلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سوزان نجم الدين ضحية «رامز مجنون رسمي».. الليلة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-5-2020.. عيار 21 بـ 755 جنيهًا

«مصر لا تنسى أبناءها».. طائرة العالقين بالسعودية تصل مرسى علم

مصدر بالتعليم يكشف عن مصير الثانوية العامة بعد قرار استمرار تعليق الدراسة

الصور

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

الأكثر قراءة

«الصحة»: 21 وفاة و399 إصابة جديدة بـ«كورونا»

سوزان نجم الدين ضحية «رامز مجنون رسمي».. الليلة

مصدر بالتعليم يكشف عن مصير الثانوية العامة بعد قرار استمرار تعليق الدراسة

2307 إصابات جديدة بكورونا في السعودية

إنفوجراف

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

أيام زمان

«روح اوعظ نفسك الأول».. رد فعل الجمهور على «الشيخ الفنان»

شاعر أتهم بالعمل في السحر والشعوذة وديوانه أصبح لعنة

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

منوعات

دعاء 23 رمضان وتحري ليلة القدر.. «اَللّهُمَّ اغْسِلْنى فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ.. »

تعافي معمرة تبلغ 104 أعوام من كورونا

إجراء 3.1 مليون اختبار كورونا في ألمانيا

نتائج واعدة لعلاج الشلل الرعاش بالخلايا الجذعية

مقالات الرأي
ماجد حبته
انحطاط معتاد.. سابق لأوانه
جمال طه
انسحاب القوات الأمريكية وعودة «داعش» للعراق!!
د. محمد عفيفي
مصر: الموسيقى والتاريخ (3)
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: شيء وقر في قلبه
المزيد

الثقافة

فى ذكرى النكبة.. الفنان محمود خليلى: فلسطين بالنسبة لنا هى البوصلة

كل يوم قصيدة.. «المساكين» لـ فوزي العنتيل في «بيت وسيلة»

«الفنون العراقية» تنظم معرضًا للفنان الجزائرى جميل الوردى اليوم

الثقافة الكردية تقيم معرضًا فنيًا إلكترونيًا لـ فيروس كورونا