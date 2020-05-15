مطران طنطا يعقد اللقاء الأسبوعى بكنيسة مارمرقس دون حضور شعبى

عقد الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، مساء اليوم الجمعة، اللقاء الأسبوعي لشعب إيبارشية طنطا، من كنيسة القديس مارمرقس بطنطا بمحافظة الغربية، دون حضور شعب قبطي تنفيذا لإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.يذكر أن الأنبا بولا مطران طنطا من مواليد كفر الشيخ، حيث ولد في 23 أغسطس عام 1951، وحصل على بكالوريوس العلوم، قسم جيولوجيا، من جامعة طنطا بتقدير عام جيد جدًا في عام 1974.وأنهى الأنبا بولا خدمته العسكرية في يناير عام 1976، وعندما رغب في التوحد وحياة الرهبنة ذهب إلى دير البرموس في 17 مارس عام 1976، وسيم راهبًا بيد البابا شنودة الثالث.كما سيم الأنبا بولا كاهنًا في 4 يونيو عام 1976، ثم قمصًا في 28 مايو عام 1977، وسيم أسقفًا عامًا لإيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري، بيد البابا شنودة الثالث،البطريرك رقم 117 في 25 مايو عام 1980، وسيم أسقفًا لطنطا وتوابعها في 18 يونيو عام 1989.وعلى مدار 50 يومًا مُتصلة، تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخمسين المُقدسة، والتي تتراوح مدتها 50 يومًا متصلة.