«التعاون الإسلامي» تؤكد مركزية القضية الفلسطينية

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، مركزية القضية الفلسطينية ودعمها الثابت والمطلق للشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل استرداد وممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.ودعت المنظمة - في بيان بمناسبة الذكرى الـ72 للنكبة التي تصادف اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وام" - المجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه الوطنية، بما فيها حق العودة، وفق رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للمبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية.