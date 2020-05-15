5 رحلات استثنائية للمصريين بأبوظبي 19 و20 مايو

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر في الإمارات، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للعمالة المصرية بالخارج، تلقى الوزير تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أشارت فيه الملحق العمالي بأبوظبي حنان شاهين، إلى أن السفارة المصرية بالعاصمة ترتب رحلات استثنائية للعالقين على متن "مصر للطيران" (القاهرة- أبوظبي) لتكون 5 رحلات يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي 19 و20 مايو الجاري.وتابعت أن ذلك سيكون متاحًا على رحلات (أبو ظبي القاهرة) من خلال وسائل دفع، مركز اتصالات مصر للطيران (Coll Center )044358444 (الوسيلة الأفضل)، مكتب مبيعات مصر للطيران بمطار القاهرة (مبنى الركاب رقم 3)، مكتب مبيعات مصر للطيران بأبوظبي شارع الاستقلال – بناية فاضل المزروعي(02634477).وسيتم إبلاغ المواطنين المسجلة بياناتهم ضمن العالقين بالسفارة بأبوظبي برسائل نصية هواتفهم لتأكيد تسجيلهم، ويفضل الحجز الكترونيا علي 044358444 تلافيا لتزاحم المواطنين أمام مكتبهم بأبوظبي، والاستفسار برقم الهاتف المحمول الإماراتي المسجل بالسفارة.