إصابة 3 من عناصر «الحشد الشعبى» بانفجار عبوة ناسفة فى ديالى

أصيب 3 من عناصر الحشد الشعبي العراقي، اليوم الجمعة، بانفجار عبوة ناسفة في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.وذكر الحشد الشعبي، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن عبوة ناسفة انفجرت على دورية للواء 23 بالحشد الشعبي في قرية مبارك التابعة لقضاء خانقين، ما أسفر عن إصابة ثلاثة منتسبين.وفي سياق متصل، أكد مصدر أمني عراقي أن مسلحين، كانا يستقلان دراجة نارية، أطلقا النار على مدني قرب قرية "أبوحصيوة" التابعة لناحية الوجيهية شمال شرق بعقوبة، ما أدى إلى مقتله.