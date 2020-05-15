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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بعد أن فقد بصره.. طبيب عزل بلطيم يكشف تفاصيل نقله للمركز الطبى العالمى للعلاج

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:41 ص
سناء إسماعيل
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قال الدكتور محمود سامي، الذي فقد بصره خلال عمله بمستشفى عزل بلطيم، إنه من المقرر أن يتم نقله إلى المركز الطبي العالمي اليوم الجمعة، لبدء العلاج والفحوصات وبروتوكول العلاج الجديد.

وأضاف "سامي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، والمذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن حالته يمكن علاجها بإذن الله، مؤكدًا أن الوضع مخيف ولكنه متماسك وثقته في الله كبيرة جدًا.

وعن حالة المحيطين به أوضح أنها تمتزج بين القلق والخوف والحزن ولكن الحال أفضل الآن عن ذي قبل.

وحرص الإعلامي شريف عامر، على توجيه رسالة شكر خاصة له ولكل جيش مصر الأبيض لما يقومون به لمواجهة فيروس كورونا والتضحيات التي يقدمونها.
وكان الدكتور محمود سامي تعرض لإجهاد شديد جدًا داخل مستشفى العزل المتواجد بها، ودخل في غيبوبة وعقب إفاقته لم ير شيئا، مشيدًا بكافة التضحيات التي تقدمها الأطقم الطبية فى مواجهة فيروس كورونا.

وأكد في تصريحات تلفزيونية له، أنه استقبل أول مولود له منذ شهرين ذلك بعد انتظار دام لمدة 11 عامًا وأنه لم يراه إلى الآن.

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