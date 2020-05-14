وائل الإبراشي: «العيد السنة دي في البيت»

حذر الإعلامي وائل الإبراشي، من خطورة التجمعات خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم، مشددًا على ضرورة التخلي عن العادات المتوارثة بشراء ملابس العيد والاستعداد له، من خلال شراء بعض المستلزمات التي تستخدم في الاحتفال به.وأضاف خلال حلقة برنامج "التاسعة"، والمذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، أن العادات المصرية غير صحية في ظل تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ولن ينفع أن يكون للعيد مكان أخر غير البيت.. العيد السنة دي بيتوتي.وتابع: "الأسبوع الذي يسبق عيد الفطر المبارك سيكون أسبوعًا للألغام، والباب الأول للإصابات بكورونا ينتج عن الزحام والتجمعات.. فكرة العزل المنزلي ابتدعت من أجل القضاء على هذه الظاهرة".وناشد جميع المصريين بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع ثقافة التباعد الاجتماعي مع الالتزام بالمنازل من أجل الحفاظ على صحة الأسرة المصرية، والمجتمع كافة.