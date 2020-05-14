مصطفى كامل عن حلمى بكر: «أبويا فى الفن»

مصطفى كامل عن حلمى بكر: «أبويا فى الفن»
الخميس 14/مايو/2020 - 11:35 م
رباب الأهوانيطباعة
قال الفنان مصطفي كامل إنه تجول في جميع محافظات مصر أثناء أزمة حكم جماعة الإخوان الإرهابية وكان يحرص عليىالتقاط الصور مع ضباط وعساكر الجيش والشرطة وعلق على إحدى الصور التي جمعته مع الفريق يونس المصري، قائد القوات الجوية السابق، واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، قائلًا: "كنت بحيي حفل القوات الجوية" وتمنى لهم الصحة، مضيفًا: "بعدها أحييت حفل جامعة القاهرة الذي أقيم بمسرح الجامعه للمرة الأولى بحضور جميع رؤساء مصر".
وأضاف مصطفى كامل خلال لقاءه مع الإعلامي محمد موسى مذيع برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الفنان حلمي بكر يعد والده وصديقه وشقيقه، متابعًا: "الرجل العظيم حلمي بكر اتأجر له بلطجية عشان تضربه فنزلت رحت له في الشارع وكنت ممكن أقتل أو اتقتل".
كما تحدث الفنان مصطفى كامل، عن مشواره الفني وكم كان صعبًا لينجح فيه، مؤكدا أن أي مجال حتى تنجح فيه ستقابل خلاله صعوبات.
وتابع: "أي شخص استطاع أن يصل للجمهور ويكون حبيبهم، من الضروري أن يكون وراءه أشخاص وعوامل داعمين له".
وأردف: "أمي كانت هذا الشخص الذي كان وراء نجاحي، وكانت امرأة قوية خاصة مع طبيعة عمل والدي ضابط الجيش، فكانت لأبناءها كل شيء.. أبويا قالها خدي الولاد دول بالإمكانيات دي، وأنا يا جيت يا مجيتش، عيشي".
وأضاف مصطفى كامل خلال لقاءه مع الإعلامي محمد موسى مذيع برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الفنان حلمي بكر يعد والده وصديقه وشقيقه، متابعًا: "الرجل العظيم حلمي بكر اتأجر له بلطجية عشان تضربه فنزلت رحت له في الشارع وكنت ممكن أقتل أو اتقتل".
كما تحدث الفنان مصطفى كامل، عن مشواره الفني وكم كان صعبًا لينجح فيه، مؤكدا أن أي مجال حتى تنجح فيه ستقابل خلاله صعوبات.
وتابع: "أي شخص استطاع أن يصل للجمهور ويكون حبيبهم، من الضروري أن يكون وراءه أشخاص وعوامل داعمين له".
وأردف: "أمي كانت هذا الشخص الذي كان وراء نجاحي، وكانت امرأة قوية خاصة مع طبيعة عمل والدي ضابط الجيش، فكانت لأبناءها كل شيء.. أبويا قالها خدي الولاد دول بالإمكانيات دي، وأنا يا جيت يا مجيتش، عيشي".