مصطفى كامل عن حلمى بكر: «أبويا فى الفن»

قال الفنان مصطفي كامل إنه تجول في جميع محافظات مصر أثناء أزمة حكم جماعة الإخوان الإرهابية وكان يحرص عليىالتقاط الصور مع ضباط وعساكر الجيش والشرطة وعلق على إحدى الصور التي جمعته مع الفريق يونس المصري، قائد القوات الجوية السابق، واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، قائلًا: "كنت بحيي حفل القوات الجوية" وتمنى لهم الصحة، مضيفًا: "بعدها أحييت حفل جامعة القاهرة الذي أقيم بمسرح الجامعه للمرة الأولى بحضور جميع رؤساء مصر".وأضاف مصطفى كامل خلال لقاءه مع الإعلامي محمد موسى مذيع برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الفنان حلمي بكر يعد والده وصديقه وشقيقه، متابعًا: "الرجل العظيم حلمي بكر اتأجر له بلطجية عشان تضربه فنزلت رحت له في الشارع وكنت ممكن أقتل أو اتقتل".كما تحدث الفنان مصطفى كامل، عن مشواره الفني وكم كان صعبًا لينجح فيه، مؤكدا أن أي مجال حتى تنجح فيه ستقابل خلاله صعوبات.وتابع: "أي شخص استطاع أن يصل للجمهور ويكون حبيبهم، من الضروري أن يكون وراءه أشخاص وعوامل داعمين له".وأردف: "أمي كانت هذا الشخص الذي كان وراء نجاحي، وكانت امرأة قوية خاصة مع طبيعة عمل والدي ضابط الجيش، فكانت لأبناءها كل شيء.. أبويا قالها خدي الولاد دول بالإمكانيات دي، وأنا يا جيت يا مجيتش، عيشي".