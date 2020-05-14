سلطان بن سحيم.. رحلة كفاح ابن قطر لخلع تميم بن حمد وقطع يد الإرهاب

دعا العديد من القطريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتولية سلطان بن سحيم آل ثان أميرا على قطر بدلا من تميم بن حمد، بعد أنباء حدوث انقلاب في قطر على الأسرة الحاكمة من قبل رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم.بن سحيم.. القادم من دهاليز السياسة والخبير بالاقتصادولد الشيخ سلطان بن سحيم بن حمد بن عبد الله بن قاسم آل ثاني، في الدوحة عام 1984م، وهو أحد أفراد أسرة آل ثاني الحاكمة بقطر والابن الثامن لسحيم بن حمد بن عبد الله آل ثاني، أول وزير خارجية لقطر، وتلقى تعليمه العام في مدارس الدوحة، ثم حصل على درجة البكالوريوس من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، كما نال في عام 2015 درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة القاهرة بتقدير جيد جدًا.ويملك سلطان بن سحيم خبرات اقتصادية وتجارب قوية في العديد من دول العالم، حيث يتولى إدارة بعض الشركات الكبرى بخلاف رئاسة جمعيات خيرية ذات أنشطة واسعة.بن سحيم.. رجل ثار مع العرب في وجه تميم:بعد المقاطعة العربية لقطر في يونيو 2017 بسبب دعمها للجماعات الإرهابية وتعاونها مع إيران وتركيا في الإضرار بالدول العربية، خرج سلطان بن سحيم في سبتمبر من العام ذاته برسالة مفتوحة إلى الشعب القطري، هاجم فيه انكفاء تميم أمام طهران وأنقرة والجماعات الإرهابية.وقال بن سحيم إن تميم بن حمد سمحت للدخلاء والحاقدين ببث سمومهم في كل اتجاه، حتى وصلنا إلى حافة الكارثة، مطالبا أسرة آل ثاني الحاكمة بعقد اجتماع لتصحيح الأوضاع في قطر.ودعم سلطان بن سحيم موقف الدول العربية، مؤكدا أن الدول العربية والخليجية مرت بظروف صعبة بسبب حكم تميم الذي سمح للغير باستغلال أرض وأموال الشعب القطري في الإضرار بهم، ولكن وجب على القطريين اليوم التضامن لتطهير أرضهم من هؤلاء الدخلاء.ويخرج سلطان بن سحيم بشكل متكرر داعيا أسرة آل ثان إلى تصحيح الأوضاع وإعادة قطر إلى عروبتها وحضنها الخليجي.كما وقف سلطان بن سحيم إلى جانب المعارضين لتميم بن حمد والذي سجنهم وسحب جنسية الآخرين لرفضهم الانكفاء للجماعات الإرهابية وداعميها.سلطان بن سحيم.. يكشف إجرام والد تميم في قتل أبيهاتهم سلطان بن سحيم آل ثاني، في حوار له مع قناة العربية عام 2018، أمير قطر السابق حمد بن خليفة بالضلوع في قتل والده سحيم بن حمد بن عبد الله آل ثاني عام 1985، بتسميمه، نافيا أن يكون والده مات بأزمة قلبية كما أشيع حينها، مشيرا إلى أن حكومة تميم اقتحمت منزله في الدوحة وسرقت وثائق مهمة تكشف أسرارًا عن مقتل والده.وأكد أنه سيتم كشف الأدلة حول مقتل والده، لعلمه أن وجود سحيم سيكون عائقا أمام حمد لتنفيذ مخططه، لأنه كان داعما للشيخ خليفة بن حمد أمير قطر السابق الذي انقلب عليه ابنه حمد، ولكونه أيضًا ولي العهد الشرعي، وهو صاحب التجربة السياسية، حيث تقّلد منصب أول وزير خارجية في فبراير 1972.وكشف سلطان بن سحيم عن من يحكم قطر ليس أسرة آل ثان إنما تنظيم يضم أمير قطر الحالي تميم بن حمد، ووالده وأمه الشيخة موزة المسند، مؤكدا أن نحو 60% من العائلة الحاكمة في قطر غير راضين عن سياسات النظام، فهناك أكثر من 400 فرد من الأسرة ممنوعون من السفر.