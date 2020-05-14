رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 مايو 2020 الموافق 22 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

المصرى: رئيس الحكومة كلف بتوفير كل ما يلزم للطبيب الذى فقد بصره

الخميس 14/مايو/2020 - 10:41 م
مدبولي
مدبولي
سناء إسماعيل
طباعة
كشف الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء، أن رئيس الحكومة علم بحالة الدكتور محمود سامي، الذي فقد بصره خلال عمله بمستشفى عزل بلطيم، من خلال السوشيال ميديا.

وتابع: "رئيس الوزراء كلفنى على الفور بالتواصل معه والوقوف على حالته وتوفير كل ما يلزم له طبيًا".

وأضاف "المصرى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن رئيس الحكومة طلب كافة التقارير الطبية الخاصة بالدكتور محمود سامي، ومن ثم عرضها على اللجنة الطبية لتقديم الخدمة الطبية الشاملة له.

واستطرد: الدكتور محمود سامي تعرض لإجهاد شديد جدًا داخل مستشفى العزل المتواجد بها، ودخل في غيبوبة وعقب إفاقته لم ير شيئا، مشيدًا بكافة التضحيات التي تقدمها الأطقم الطبية فى مواجهة فيروس كورونا، وتابع: "وأنا بقول ليه كلنا معاك يا بطل..ونقدر كافة التضحيات التي تقدمها الأطقم الطبية الذين يقفون في الخطوط الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد19.. ولكم منا جميعًا كل التقدير والاحترام والدعم".

وأوضح المستشار الطبى لمجلس الوزراء، إلى الطبيب الذي فقد بصره يتلقى الرعاية الصحية الآن بمستشفى مركز الطب العالمي لأستكمال الفوحصات والتشخيص الكلي لحالته".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الآن.. مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

10 قرارات مهمة للحكومة.. أحدها يخص «كورونا»

شقيق الشهيد رامى حسنين: تجسيده فى «الاختيار» أشعرنا بالفخر

مصدر بالتعليم يكشف عن مصير الثانوية العامة بعد قرار استمرار تعليق الدراسة

الصور

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

الأكثر قراءة

ضبط «مودة الأدهم» بتهمة نشر مقاطع تحرض على الفسق بمواقع التواصل

المصرى: رئيس الحكومة كلف بتوفير كل ما يلزم للطبيب الذى فقد بصره

5 آلاف جنيه.. غرامة عدم ارتداء الكمامة في «ميكروباصات الشرقية»

الآن.. مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

إنفوجراف

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

وكالة الأدوية الأوروبية تعلن عن موعد جاهزية لقاح كورونا

منوعات

عودة الحياة.. كيف احتفل العالم بتخفيف إجراءات مواجهة كورونا؟

آخر موعد لتسليم الأبحاث.. رابط منصة أدمودو new.edmodo.com بالعربى تسجيل الدخول للطلاب

واثق فى استعادة بصرى.. الطبيب ضحية الإجهاد يتحدث عن رحلة «الألم والإيمان»

حقيقة وفاة طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: شيء وقر في قلبه
ماجد حبته
تبرعوا لمستشفى العباسية
صفوت البياضي
النصر يلازم الطاعة مع أقوي الجيوش عالميًا
جلال حمام
بوتين باع الجيش الليبى بصفقة مع أردوغان
المزيد

الثقافة

سلسلة «إبداعات قصصية» تعود للعمل: الحياة يجب أن تستمر

«ثالوث».. مجموعة قصصية لـ مصطفى جمال عن دار ضم

«الحفنى» لأصحاب الهمم يواصل فصول محو الأمية أون لاين

صدور العدد 160 من مجلة «شاعر المليون» فى أبوظبى