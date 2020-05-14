الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة لمخاوف حيال الاقتصاد وحرب تجارة

فتحت الأسهم الأمريكية منخفضة، الخميس، مع مكابدة المستثمرين بواعث قلق من ضعف اقتصادي ممتد بسبب تفشي فيروس كورونا، فضلًا عن ضغوط من خطر اندلاع حرب تجارة جديدة بين الولايات المتحدة والصين.وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 198.91 نقطة بما يعادل 0.86 بالمئة إلى 23049.06 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 28.49 نقطة أو 1.01% ليسجل 2791.51 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 75.12 نقطة أو 0.85 بالمئة إلى 8788.04 نقطة.