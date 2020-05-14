«أبو الليل» يحذر من الشائعات في وقت الأزمات (فيديو)

وتأتى فعاليات "ثقافة أونلاين" في إطار مبادرة "الثقافة بين ايديك" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والتي تتضمن تقديم محاضرتين أسبوعيا؛ يلقيها متخصصون من أعضاء لجان السياسات واللجان النوعية بالمجلس الأعلى للثقافة، وصاحب المحاضرة ترجمة بلغة الإشارة قدمها رجب جمال؛ وذلك في إطار توجيه وزيرة الثقافة بتسهيل تقديم الخدمة الثقافية لذوي الهمم من ضعاف السمع.





حذر الدكتور خالد أبو الليل، عضو لجنة التراث الثقافي غير المادي بالمجلس الأعلى للثقافة من الشائعات في وقت الأزمات والأوبئة، وذلك المحاضرة التى بثتها قناة المجلس الأعلى للثقافة منذ قليل عبر "يوتوب"؛ وذلك ضمن الفعاليات الثقافية التي تعرض أونلاين تحت عنوان "ثقافة أونلاين" والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة؛ بأمانة الدكتور هشام عزمي.