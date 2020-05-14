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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

أوقاف السويس: توزيع 35 ألف جنيه على 175 أسرة من الأولى بالرعاية

الخميس 14/مايو/2020 - 03:49 م
الشيخ ماجد راضي
الشيخ ماجد راضي
أميرة العناني
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قال الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة السويس، بأنه سيتم صرف مبلغ خمسة وثلاثون ألف جنيه زكاة فطر، على مائة وخمسة وسبعين أسرة من الأسر الأولي بالرعاية بجميع أحياء المحافظة.

وأوضح وكيل الأوقاف بالسويس، أن وزير الأوقاف اعتمد مبلغ 2 مليون جنيه من أموال الزكاة والصدقات، اختصت منهم مديرية أوقاف السويس بخمس وثلاثين ألف جنيه توزع قبل عيد الفطر.
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وأضاف الشيخ ماجد راضي ان شهر رمضان شهر الجود والكرم، وأن هذا دور وزارة الاوقاف المجتمعي في ظل هذه الظروف التي يمر بها الوطن الحبيب، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من صرف مبلغ خمسين ألف جنيه على مائة أسرة من الأسر الأولي بالرعاية والمتضررين من فيروس كورونا، والتي سبق وان خصصها وزير الأوقاف للمحافظة وتم التوزيع بالتعاون مع مديريتي القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي تحت رعاية السيد عبد المجيد صقر، محافظ السويس.

وقال وكيل وزارة الأوقاف، إن باب الخير والجود مستمر إذ أن هناك تجاوب كبير من اهالي الكرم والجود بالمحافظة، وبلغت حصيلة جمع التبرعات وزكاة الفطر والكفارات التي سبق ان أعلنت عنها المديرية مبلغ وقدره خمسة عشر ألف جنيه مصري في زمن يسير، وسيتم التوزيع للأسر المسجلة على قوائم البر من الأسر الأولى بالرعاية عبر الفيزا البريدية على أن يشمل التوزيع كافة الاحياء بالمحافظة.

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