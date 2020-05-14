لتقاسم مسروقات المنازل.. عراك مسلح بين مرتزقة تركيا شمال الحسكة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن خلافا بين فصائل "فيلق الرحمن" و"السلطان مُراد" ولواء "المعتصم"، تطور لاندلاع عراك مسلح فيما بينهم في قُرى أهراس، وسودا، وليلان، في ريف تل تمر الشمالي الغربي، وريف رأس العين الغربي شمال الحسكة في سوريا.ووفقا لمصادر "المرصد السوري"، يعود سبب الخلاف على تقاسم مسروقات بعض المنازل في المنطقة والسيطرة عليها.وقال المرصد السوري من مصادر موثوقة أن مسلحين من فصيل "السلطان مُراد"، عمدوا إلى حرق عدد كبير من منازل المدنيين في قرية بعيرير في ريف رأس العين، وذلك بعد سرقتها بشكل كامل.