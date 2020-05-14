طلب إحاطة لسرعة تدشين «التكافل الزراعي» لدعم الفلاحين

تقدم محمود شعلان، نائب كفر الدوار بالبحيرة، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة، لسرعة تفعيل القانون رقم 126 لسنة 2014، بإنشاء صندوق التّكافل الزراعي.وقال شعلان، في طلبه إنه على الرغم من أهمية مهنة الفلاحة أو الزراعة، فإن الفلاح لم يدعم بالشكل المطلوب، لذا فقد لجأ الكثير إلى الهروب من مهنة الزراعة لعدم جدواها، بل وعدم وجود دعم ملموس لتلك الفئة الهامة، التي تعد "سلة الغذاء"، حيث إننا دولة زراعية في المقام الأول.وأوضح نائب كفر الدوار، أننا بلد زراعي وأن المزارع هو سلة الغذاء ويساهم في القطاع الاقتصادي بنسبة 16% لذلك يجب دعمه وتقديم الخدمات له للحفاظ عليه وعلى تلك المهنة بخاصة في ظل النمو السكاني، فهناك 6 ملايين حيازة زراعية ينتمي إلى العمل الزراعي ما بين 40 إلى 45 مليون نسمة.وشدد على أن القرار بإنشاء "صندوق التكافل الزراعي" هو خدمة للفلاح المصري ودعم له، حيث إن هذا الصندوق سيكون بمثابة دعم عيني ومعنوي له في حالة حدوث كوارث طبيعية أو انخفاض في الأسعار أو شراء معدات مستلزمات الزراعة، أو في ظل الظروف الراهنة التي تضرر منها المزارعين بسبب جائحة كورونا.