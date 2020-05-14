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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

عقوبة مالية للمخالف.. كيف تحمي المحافظات مواطنيها من كورونا؟

الخميس 14/مايو/2020 - 04:37 م
كورونا
كورونا
سالي رطب
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اتجهت عدة دول إلى التعايش مع كوررنا بسبب الخسائر التي خلفها الفيروس باقتصاديات العالم والتي أكد صندوق النقد الدولي أنها ستصل إلى ٩ تريليونات دولار خلال عامين، ويتجه العالم إلى بدء حركة السفر وتشغيل المصانع وفتح المحال التجارية.

وتحذو مصر حذو الكثير من هذه الدول، لكن وسط إجراءات مشددة لإجبار المواطنين على الالتزام بإجراءات الوقاية الشخصية.

"الدستور" تستعرض القصة الكاملة للاجراءات التي اتخدتها بعض المحافظات، وتواصلت مع عدد من المواطنين الوقوف على خططهم للتعايش مع الفيروس.


نورا أحمد، طالبة جامعية من الدقهلية، قالت إن الحكومة اتخذت قرارات مهمة لوقف انتشار الفيروس، ولكن الاقتصاد تأثر وفقد مواطنون مصدر رزقهم سواء العمال اليومية أو عاملين في قطاعات أكثر تأثرًا مثل السياحة.

وأضافت، أعيش في قرية صغيرة، ومنذ بداية الأزمة يعقم أهلها الشوارع يوميًا، موضحة أن هذه الخطة ستستمر عقب عيد الفطر المبارك في إطار خطة الحكومة للتعايش مع الفيروس.

وعلى المستوى الشخصي جهزت كمامات مصنوعة من القماش لكل أفراد أسرتي، اتفقت مع والدي على عدم الذهاب إلى الأسواق لشراء احتياجاتنا والاكتفاء بشرائها من الباعة بالقرب من المنزل.

قالت وزارة التنمية المحلية في تصريحات إعلامية أنها أعطت لكل محافظ الحق في اتخاذ القرارات والعقوبات المناسبة لمنع انتشار فيروس كورونا داخل محافظته، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، خاصة أن هناك محافظات سجلت معدلات عالية من الإصابة على رأسها محافظتي القاهرة والجيزة، وتصدرت المنوفية أعلى محافظات الدلتا بعدد المصابين بالفيروس.

كانت الشرقية من أولى المحافظات التي اتخذت قرارات بعقاب المخالفين للإجراءات الوقائية للفيروس بعد ارتفاع أعداد المصابين خلال شهر رمضان حسب تصريحات محافظ الإقليم ممدوح غراب.

ريهام عبد الحميد من مدينة فاقوس، قالت إن أغلب المواطنين تعاملوا مع شهر رمضان كأنه خارج إطار تفشي الفيروس، ازدحمت الشوارع والمحلات، موضحة إن الغرامة التي فرضها المحافظ على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة سيجبر الكثيرين على الالتزام بها خوفًا من الغرامة.

وتابعت: قررنا شراء جميع احتياجات المنزل حتى لايضطر والدي إلى الخروج في الزحام، فهو من كبار السن، موضحة أن هناك كثير من الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمنع التجمعات قائلة": أمام ماكينات البنوك يقف عدد من الشباب ينظمون المواطنون حتى لايتزاحمون، وكذلك أمام مكاتب البريد.

وتطبق المحافظات القرارات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي الفيروس، كما توقع عقوبات على المخالفين، وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بغلق الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، وأية أماكن قد تشهد تجمعات، وردع أية محاولة لمخالفة القرارات، بأقصى درجات القوة، بالتعاون مع مديريات الأمن، قائلًا للمحافظين: "أنتم مسئولون مسئولية كاملة عن تطبيق الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا".

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