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الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس «الإسكندرية الأزهرية»: تعقيم لجان الثانوية العامة يوميًا

الخميس 14/مايو/2020 - 12:25 م
الشيخ أحمد السيد
الشيخ أحمد السيد هاشم
هبه عويضه
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أكد الشيخ أحمد السيد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، على تطهير وتعقيم جميع لجان الثانوية العامة يوميًا وتوفير كافة المواد والأدوات اللازمة لذلك والمتابعة المستمرة لنظافة اللجان داخليًا وخارجيًا.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الخميس، بكل من الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي للمنطقة، وإبراهيم فاضل الوكيل الثقافي بالسادة مديري الإدارات التعليمية، بحضور الشيخ صالح عبدالله مدير إدارة الامتحانات، وعصام فوزي مدير إدارة التعليم الثانوي؛ للوقوف على آخر الاستعدادت لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والتأكيد على التعليمات الخاصة بها، وذلك بديوان عام المنطقة.

وأضاف خلال الاجتماع أنه لا بد من تضافر كل الجهود لتوفير المناخ الملائم لأداء الطلاب لامتحاناتهم بسهولة وتركيز، محاربة كافة صور وإشكال الغش بكل الطرق والوسائل.

كما شدد على خلو اللجان من التليفون المحمول سواء مع الطلاب أو أي من المشاركين في أعمال الامتحانات ما عدا رئيس اللجنة يسمح له بتليفون بدون كاميرا، ومنع أي شحض من دخول اللجان إلا من يحمل مأمورية رسمية أو تكليف بمتابعة الامتحانات، مع المتابعة اليومية والمستمرة لتأمين اللجان من الداخل والخارج ومتابعة الحراسة الليلة.
الشيخ أحمد السيد هاشم
الشيخ أحمد السيد هاشم
الشيخ أحمد السيد هاشم
الشيخ أحمد السيد هاشم
الشيخ أحمد السيد هاشم
الشيخ أحمد السيد هاشم
الشيخ أحمد السيد هاشم
الشيخ أحمد السيد هاشم

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