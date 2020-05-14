نجوى إبراهيم رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية بالرابطة المغربية المصرية

أصدرت الرابطة المغربية المصرية للشرفاء الأدارسة بالعالم، برئاسة مولاي صلاح سلامه الإدريسي، ونائبه بمصر الدكتورة لمياء عبدالله، قرارًا بتعيين السفيرة نجوى إبراهيم، رئيس مؤسسة المرأة المصرية الإفريقية للتنمية، رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية بالرابطة.وتأسست الرابطة في إطار التعاون بين الأشقاء المغاربة والمصريين، لتعزيز العلاقات بين البلدين، وتدعيم رؤى اجتماعية وثقافية لمساعدة الجالية المغربية بمصر في كل الخدمات، وتوطيد الترابط المصري المغربي وتبادل الثقافات والخبرات.يذكر أن استراتيجية مؤسسة المرأة المصرية والإفريقية للتنمية، وضعت تماشيًا مع استراتيجية الدولة 2030، بهدف تمكين المرأة المصرية والإفريقية والعربية في العمل العام والمؤسسي، وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا للوصول بالمرأة إلى مناصب صناعة القرار، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، إلى جانب الاهتمام بالتوعية والتدريب والصحة والتعليم.