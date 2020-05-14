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الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

نجوى إبراهيم رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية بالرابطة المغربية المصرية

الخميس 14/مايو/2020 - 09:25 ص
نجوى إبراهيم
نجوى إبراهيم
آلاء حسن
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أصدرت الرابطة المغربية المصرية للشرفاء الأدارسة بالعالم، برئاسة مولاي صلاح سلامه الإدريسي، ونائبه بمصر الدكتورة لمياء عبدالله، قرارًا بتعيين السفيرة نجوى إبراهيم، رئيس مؤسسة المرأة المصرية الإفريقية للتنمية، رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية بالرابطة.

وتأسست الرابطة في إطار التعاون بين الأشقاء المغاربة والمصريين، لتعزيز العلاقات بين البلدين، وتدعيم رؤى اجتماعية وثقافية لمساعدة الجالية المغربية بمصر في كل الخدمات، وتوطيد الترابط المصري المغربي وتبادل الثقافات والخبرات.

يذكر أن استراتيجية مؤسسة المرأة المصرية والإفريقية للتنمية، وضعت تماشيًا مع استراتيجية الدولة 2030، بهدف تمكين المرأة المصرية والإفريقية والعربية في العمل العام والمؤسسي، وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا للوصول بالمرأة إلى مناصب صناعة القرار، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، إلى جانب الاهتمام بالتوعية والتدريب والصحة والتعليم.
نجوى إبراهيم
الرابطة المغربية المصرية
الرابطة المغربية المصرية
نجوى إبراهيم
الرابطة المغربية المصرية
الرابطة المغربية المصرية

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