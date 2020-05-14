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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

وزير النقل: تلقيت صورة جعلتنى أشعر بالتقصير

الخميس 14/مايو/2020 - 02:27 ص
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل تفقده لعدد من محطات مترو الأنفاق الرئيسية اليوم، مشيرًا إلى أنه لمس وعيًا من المواطنين، رغم الزحام الشديد.

وقال "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "رأيت صورًا لازدحام المترو في إحدى المحطات وعرفت أن السبب الزحام في المنطقة ما بين محطتي سعد زغلول والسيدة زينب التي تشهد خروج الموظفين في وقت واحد"، مشيرا إلى أنه توقع حدوث زحام اليوم بمحطة الشهداء كونها تبادلية أساسية.

وأضاف: "انطلقت فورا بشكل مفاجئ إلى محطة الشهداء، ووجدت أعدادًا كبيرة جدا، والموظفون حاولوا تنظيم الصفوف أمام شبابيك التذاكر بقدر الإمكان، وشعرت بوعي المصريين وتنفيذهم للأمور التنظيمية"، مشيرا إلى أن عدد ركاب المترو اليوم بلغ 1.2 مليون راكب، ونصفهم متركز في الفترة ما بين 2 ظهرا إلى 6:30 مساء،ومن المتوقع أن يصل عدد الركاب غدا إلى 1.3مليون راكب.

وتابع: "زودنا عدد قطارات المترو اليوم لتقليل الزحام والكثافات، فضلا عن توزيع كمامات على الركاب".

وحول استعدادات السكك الحديدية لعيد الفطر قال: "لن يكون هناك مشكلة في حجز التذاكر، ومفيش حاجة اسمها سوق سوداء، وسيتم إضافة زيادة عدد القطارات والعاملين".

وتابع: "تلقيت صورة من أحد المواطنين على واتساب بوجود طابور على شباك تذاكر في السنبلاوين وشعرت أنني مقصر، وتواصلت مع المسئول بمحطة السنبلاوين وتم حل المشكلة خلال ساعة"، مشيرا إلى أنه يتلقى رسائل من المواطنين يوميا حول المشكلات التي تواجههم..

وأشار إلى أن إيراد شباك التذاكر زاد بنسبة 150% بعد مواجهة ظاهرة التهرب من دفع التذاكر، متابعًا: "تذاكر خطوط الضواحي والأقاليم لن تمس تماما إلا حال إدخال قطار مكيف على نفس الخطوط".

وأوضح أنه كان من المقرر وصول 100 عربة قطارات من روسيا والمجر قبل 30 يونيو، لكنها تأخرت بسبب أزمة فيروس كورونا ومن المحتمل وصول في حدود 34 عربة قريبا.
وأردف: "من المقرر وصول 20 جرارًا نهاية الشهر فضلا عن 20 آخرين قبل 30 يونيو".

وأكد أنه من المقرر إنشاء مصنع مصري بمنطقة شرق بورسعيد، بالتعاون مع شركات عالمية؛ لتصنيع كل وسائل النقل وخاصة الكهربائية لتصنيع عربات المونوريل فضلا عن إمداد السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

وأردف: "الوزراء يحصلون على تكليفات يومية من الرئيس السيسي، ونعمل في جبهتين الأولى مواجهة كورونا والثانية إنشاء الطرق والكباري والمستشفيات".

وأكمل: "هناك خطة 1120 مزلقان من بينهم 200 مزلقان أكثر خطورة، وهناك خطة لإنشاء كوبري أو نفق بدلا من هذه المزلقانات لزيادة الأمان، والرئيس وجه من قبل بتطوير 33 مزلقان من الأكثر خطورة بشكل فوري"، موضحًا أنه سيتم الانتهاء من تطوير مزلقان المديرية في بني سويف خلال 30 أغسطس.

واختتم: "أخذنا عهدًا على أنفسنا بزيادة عدد حارات الطريق الدائري إلى 7 حارات في كل اتجاه خلال عام مع تطوير كافة الكباري المتقاطعة معه لتصل حارات كوبري المنيب إلى 8 حارات".

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