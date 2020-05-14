تركيا تعترض طائرة مساعدات طبية قادمة إلى قبرص

اتهمت قبرص، تركيا بمنع طائرة مساعدة طبية، قادمة إلى نيقوسيا لمواجهة فيروس كورونا، من عبور مجالها الجوي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية الرسمية.وتابعت الوكالة أن قبرص استأجرت رحلة جوية من الصين تحمل 36 طنا من الإمدادات الطبية لمواجهة فيروس كورونا، تم تحويل وجهتها إلى موسكو بعد أن رفضت تركيا عبورها عبر مجالها الجوي.وقال وزير النقل القبرصي يانيس كاروسوس للوكالة "الطيار غير الطريق ويتجه إلى مطار موسكو في روسيا ليهبط وليتزود بالوقود، حيث لم يكن لدى الطائرة وقود كاف لاتخاذ مسار أطول"، وتفرض أنقرة حظرا على حركة الطيران والشحن القبرصية.وأضاف كاروسوس أنه تم إبلاغ وزارة الخارجية القبرصية بحادث الطائرة، وأن الوزارة ستصدر مذكرة احتجاج دبلوماسي رسمي.يذكر أن قبرص احتجت في كثير من الأحيان على أنقرة لمنع السفن التي تبحر تحت علم قبرص من دخول مرافئها والطائرات القبرصية من عبور المجال الجوي التركي.وعلى الجانب الآخر، لا تعترف تركيا أو تربطها علاقات دبلوماسية رسمية مع حكومة قبرص، وتوترت علاقاتهما بسبب اكتشاف احتياطيات غاز ضخمة في شرق البحر الأبيض المتوسط.وسجلت جمهورية قبرص 905 إصابات و17 وفاة جراء كورونا، فيما أعلنت جمهورية شمال قبرص التركية 108 حالات و4 حالات وفاة.