«الكاثوليكية» تدعو إلى المشاركة في «الصلاة من أجل الإنسانية»

دعت الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحت رعاية الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، إلى المشاركة في الصلاة من أجل الإنسانية ورفع الوباء، والتي أطلقتها لجنة الأخوة الإنسانية المشتركة بين الفاتيكان ومؤسسة الأزهر الشريف، ومقرها دولة الإمارات.وخصصت الأخوة الإنسانية غدا الخميس، يومًا للصلاة من أجل العالم، وتشارك الكنائس والقيادات الإسلامية عبر تقنية البث المباشر كلًا من موضعه في وقت واحد.يذكر أن لجنة الأخوة الإنسانية، أطلقت مبادرة الصلاة من أجل الإنسانية يوم 14 مايو الجاري، ودعت إليها العالم بهدف الدعوة إلى الصلاة والصوم كل فرد في مكانه وعلى حسب دينه أو معتقده أو مذهبه من أجل أن يرفع الله وباء "كورونا"، وينقذ العالم من التبعات الصحية والاقتصادية والإنسانية جراء انتشاره.